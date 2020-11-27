GIGAEurope призвала развивать в Европе гигабитный интернет

Организация GIGAEurope, ставшая преемником торгового объединения Cable Europe, призвала продолжать инвестировать в развитие сетей очень высокой пропускной способности, дабы к 2025 году все европейцы могли иметь возможность подключения к сетям передачи данных на скорости 1 Гбит/сек.

Не откладывая ничего в долгий ящик, спикеры призвали к созданию равных условий в сфере регулирования рынка телекоммуникаций, на котором основатели организации – компании Liberty Global и Vodafone – конкурируют как с давно работающими операторами телекоммуникаций, так и с новичками, желающие попробовать на вкус рынок оптико-волоконных услуг.

«Наша цель состоит в том, чтобы стать надёжным партнёром для политиков и мощным голосом индустрии гигабитной связи», – говорит управляющий директор GIGAEurope Ирина Варлан.

Пандемия коронавируса подчеркнула важность сетей с высокой скоростью передачи данных, потребность в которых выросла в свете увеличения загрузки сетей из-за роста объёмов удалённой работы, онлайн-обучения, услуг здравоохранения и государственных служб.

Йоаким Райтер из Vodafone Group, занимающий в группе должность директора по внешним связям, заявил онлайн-аудитории, что Европа далека от достижения своих целей построения гигабитного общества к 2025 году. Обеспечение широкополосного доступа на скорости 1 Гбит/сек для всех европейских домохозяйств требует согласованных усилий. «Необходимо сочетание гигабитных технологий, мобильных и фиксированных», – сказал он.

Согласно данным исследования, проведенного OMDIA, влияние COVID-19 и локдаунов по всей Европе на использование онлайн-сервисов привело к росту интернет-телефонии и онлайн-видеоконференций на 200%; рост онлайн-игр составил 75%; в секторе потокового видео был отмечен рост на уровне 50%, а увеличение трафика VPN составило 30-40%.

«Giga Europe играет чрезвычайно важную роль в формировании регуляторной среды, которая поможет Европе полностью реализовать свой цифровой потенциал. Политика в этой сфере должна быть ясной, сбалансированной и технологически нейтральной», – сказал генеральный директор Giga Europe Майк Фрис.

Фрис призвал ставить на первое место интересы потребителя, отдавая приоритет гигабитным скоростям, постоянным инновациям и доступу для всех бесшовных гигабитных соединений.

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