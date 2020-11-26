Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу Z ZIK. Регулятор обнаружил высказывания с признаками разжигания вражды в эфире вещателя, сообщается на сайте Нацсовета.

Речь идет об анонсе телемарафона «Реванш соросятни», в котором присутствовали высказывания, вызывающие неприязнь к неопределенной социальной категории, именуемой «соросята», и лицам с гражданством США. По мнению регулятора, такие лексемы можно расценивать как скрытый призыв к насильственным действиям в отношении вышеуказанных лиц.

«Телерадиокомпания формирует поведение адресата вещания, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя. Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года», — сказано в публикации Нацсовета.

В связи с этим Нацсовет внепланово проверит ТРК «Новые коммуникации», которой принадлежит канал Z ZIK. Регулятор установит, соблюдает ли данная организация законы «О телевидении и радиовещании» и «Об информации», в частности, статьи, не допускающие разжигания вражды и призывов к насилию со стороны СМИ. Проверка состоится во второй половине декабря.

Напомним, в начале месяца Нацсовет назначил внеплановые проверки 12 компаниям «1+1 медиа», ТРК «МТВ-ПЛЮС» и ТРК «Клуб-ТВ».

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