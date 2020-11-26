Приставки на основе Android весьма популярны сегодня, поскольку обеспечивают расширенные возможности по сравнению с обычным телевизором. Подобные устройства имеют в своей комплектации пульт ДУ, при этом он не всегда может похвастать исчерпывающим функционалом, плюс со временем приходится покупать новый пульт для смарт тв по причине поломки старого. Итак, как же выбрать новый ПДУ для Android-TV?

Типы ПДУ для Android-TV

На сегодняшний день для дистанционного управления Android-приставками используются 3 типа пультов. Они между собой отличаются функциональными возможностями и, соответственно, стоимостью.

1. Аэро-мыши

Самым продвинутым вариантом является аэро-мышь или гиропульт. Такой девайс обеспечивает управление приставкой посредством курсора, что делает процесс комфортными и современным, напоминая работу с ПК.

2. Пульт с тачпадом

Пульт для приставки смарт тв с тачпадом оснащён сенсорной панелью и работает по принципу ноутбука. Устройство также всегда имеет клавиатуру для удобства управления Android TV, совмещая в себе комфорт и неординарность.

3. Кнопочные пульты

Классический ПДУ кнопочного типа вполне справляется с задачей управления Smart TV. Возможность купить такой пульт для смарт тв предоставляет интернет магазин remote.com.ua/pulti-dlya-smart-tv-pristavok.html в Украине.

Основные характеристики

Рассмотрев наиболее ходовые типы пультов для Android-TV, самое время пройтись по основным характеристикам данных устройств.

Выбирая ПДУ, следует обращать внимание на такие параметры:

тип связи (инфракрасный или Bluetooth);

количество батареек;

количество кнопок и общая эргономичность;

качество пластика и кнопок;

дополнительный функционал (голосовой поиск, USB-порт, ползунок on\off, подсветка и т.п.).

Большинство инфракрасных ПДУ прекрасно справляются со своими обязанностями. Но только в случае, когда на пути сигнала нет преград. Если Android-приставка находится ниже зоны действия ИК-поля, лучше выбирать пульт к смарт тв с интерфейсом Bluetooth.

Двух пальчиковых батареек обычно хватает на 1 год, такой пульт – вполне подходящее решение. Ещё лучше, если ПДУ оснащён литиевым аккумулятором, что позволяет забыть о батарейках на 2-3 года.

Общее качество сборки можно проверить, взяв устройств в руки и понажимав на кнопки. Люфт говорит о не лучшем качестве сборки пульта. Также важен размер ПДУ, он должен удобно лежать в руке, не вызывая дискомфорта.

Количество кнопок также имеет значение. Но принцип таков – если это аэромышь, кнопок должно быть по минимуму, поскольку там всё управление зависит от курсора, а если это обычный пульт – чем больше кнопок, тем лучше.

Заключение

Выбор пульта для приставки Android-TV не станет сложной задачей по прочтении данной статьи. К тому же можно просто посетить интернет-магазин Remote по ссылке выше, и убедиться в хорошем разнообразии ПДУ для смарт тв на рынке Украины.

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