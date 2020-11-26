Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал предупреждение киевской ООО «ГОЛДБЕРРИ» (канал «Эспрессо»). Телеканал нарушил условия вещания в дни траура, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, во время мониторинга эфира Нацсовет обнаружил, что телеканал «Эспрессо» не придерживался соответствующих правил, установленных для вещателей, в день траура. В частности, 13 ноября в Украине был День памяти украинцев — жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944 — 1951 годах.

В этот день в эфире «Эспрессо» с 00.00 до 24.00 не было информации о дне памяти. К тому же, на экране этого вещателя в промежутке времени с 00.00 до 18.50 не было стилизованного изображения или горящей свечи, а в 12.00 — объявления минуты молчания с сопровождением звука метронома.

Нацсовет признал это нарушением требований закона «О телевидении и радиовещании» и Правил вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. В связи с этим телеканал получил предупреждение.

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