Киевстар запустил LTE 900 МГц в Донецкой и Луганской областях. Теперь сеть 4G в диапазоне 900 МГц доступна во всех областях Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным. оператор подключил к 4G 900 МГц 90 небольших городов и сел на территории Донецкой и Луганской областей. В этих областях Киевстар недавно завершил рефарминг. Таким образом доступ к скоростному мобильному интернету получили еще 84 тысячи украинцев.

«Строительство 4G в маленьких селах – самый важный инструмент, чтобы преодолеть цифровой разрыв в Украине. Чтобы это стало возможным, Киевстар добровольно отказался от части своих частот, которые затем были распределены между другими операторами для запуска LTE в диапазоне 900 МГц. Благодаря этому скоростной интернет сегодня начинает работать в маленьких и отдаленных селах. В том числе там, где живет всего по 50-100 человек». — сообщил директор Киевстар Александр Комаров.

Отмечается, что на сегодня 4П отк Киевстар доступна почти в 14 тысячах городов и сел, где живет 85% населения Украины. Большая часть этих населенных пунктов получила доступ к скоростному мобильному интернету именно в 2020 году.

Напомним. на днях Киевстар расширил покрытие 4G в Запорожской и Херсонской областях. Скоростной мобильный интернет на частотах 900 МГц появился еще в 155 населенных пунктах.

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