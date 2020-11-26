Ожидается, что к 2027 году объёмы рынка услуг телевидения через интернет (IPTV) достигнет отметки в 67.6 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста в прогнозируемый период составит 7.1%.

Аналитиками исследовательской фирмы Grand View Research прогнозируется, что интеграция искусственного интеллекта (AI) с IPTV предоставит провайдерам услуг дополнительные возможности для прибыльного роста. Функции голосового поиска на основе AI позволят зрителям изучать интересующие программы, используя естественный язык, даже если пользователи не знают имени приложения. Кроме того ожидается, что запуск IPTV-сет-топ-боксов с поддержкой искусственного интеллекта и голосовых помощников в прогнозируемый период поможет провайдерам услуг увеличить абонентскую базу.

Новейшие достижения в развитии технологии кодирования видео также открывают перед рынком IPTV значительные перспективы роста. Из-за свойственных IPTV высоких требований к пропускной способности сети подходящая технология кодирования видео позволяет вещателям эффективно распространять контент в нескольких форматах. Кодирование видео позволило пользователям получать доступ к видео-контенту на различных платформах, таких как смартфоны и планшеты, ПК и медиаплееры, что обеспечило более широкое проникновение на рынок. Новейшие достижения в сфере технологий кодирования видео также привели к улучшениям в стиле динамического кодирования, кодирования разрешения и кодирования частоты кадров, что помогает повысить качество, улучшить разрешение и передачу движений, улучшив тем самым общее впечатление зрителя от просмотра контента.

Появление технологии 5G открывает значительные перспективы для развития благодаря росту возможностей разделения сети и расширению возможностей для сетевой дистрибуции контента. Технология 5G, опирающаяся на MIMO (множество входов и выходов) и технику формирования луча, обеспечивают максимальное использование ресурсов сети, тем самым обеспечивая снижение уровня искажений и большую точность при передаче сигнала. Кроме того мощный трафик из облачных библиотек контента может легко распределяться благодаря высокой пропускной способности, свойственной модели доставки контента через 5G, что также даёт импульс для роста рынка. Ещё один толчок для роста рынка даёт возможность 5G обеспечивать доставку зрителям UHD контента.

Увеличение проникновения на рынок смарт-телевизоров и расширенные функциональные возможности, появляющиеся за счёт интеграции с технологией IPTV, открывают впечатляющие перспективы для роста рынка благодаря их возможности взаимодействовать со смартфонами и планшетами.

Недавние обновления от компании Google, коснувшиеся систем дистрибуции контента через сет-топ-боксы, обеспечивают операторам дополнительные возможности для управления и контроля, в частности в плане запуска, управления пользовательским интерфейсом, процедуры настройки, и приоритетизации контента, что, как ожидается, позволит улучшить систему доставки IPTV-контента для операторов. Провайдеры услуг также предлагают гибридные системы IPTV, которые устраняют необходимость покупки отдельных сет-топ-боксов. Гибридные системы IPTV объединяют в себе функциональность услуг традиционного телевидения и IPTV, обеспечивая таким образом расширенное предложение услуг, что, как ожидается, будет способствовать более широкому распространению IPTV.

Ключевые показатели развития рынка IPTV:

Ожидается, что сегмент IPTV на основе подписки в течение нескольких последующих лет продемонстрирует наиболее быстрый рост. Такой рост объясняется увеличивающейся потребностью людей в персонализированном просмотре контента без рекламы.

Дальнейшее развитие интернет-инфраструктуры открывает значительные перспективы для роста рынка.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим региональным рынком благодаря растущему проникновению доступных интернет-услуг и благодаря тому, что в данном регионе всё больше растёт признание интернета как одной из бытовых услуг.

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