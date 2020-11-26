Южнокорейский телеканал MBN представил зрителям цифровую ведущую. Прототипом ее образа стала популярная телеведущая Ким ДжуХа, передает Канал 24.

Сообщается, что ведущая на основе искусственного интеллекта выглядит очень реалистично. Она точно имитирует внешность, голос и жесты своего прототипа.

«Меня создали благодаря изучению 10-часового видео с Ким ДжуХа – деталей голоса, способа разговора, мимики, движений губ и тела. Я могу сообщать новости так, как это делает она», — поведала цифровая ведущая.

К слову, некоторых зрителей такая схожесть смутила. В связи с этим эксперты утверждают, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить ведущих-людей, поскольку такой журналист может показаться аудитории «странным» и вызывать чувство неловкости.

Однако в MBN уверяют, что искусственный интеллект может быть весьма полезен при освещении различных бедствий и чрезвычайных ситуаций, когда присутствие настоящего журналиста на месте событий может быть опасным. Кроме того, цифровых ведущих можно использовать для ночных новостей, когда в редакции нет людей.

Напомним, в прошлом году китайское новостное агентство Синьхуа представило свою цифровую ведущую. Синь Сяомэн была разработана совместно с компанией Sogou и «срисована» с одной из сотрудниц Синьхуа.

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