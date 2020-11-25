Киевстар запускает услугу «Мы вместе». Теперь абоненты смогут безлимитно звонить на один выбранный номер даже без пополнения счета, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, совершать безлимитные звонки можно будет на один номер в сети Киевстар, выбранный абонентом. Пользоваться услугой можно даже без пополнения счета и оплаты услуг в тарифе.

«2020 год заставил многих переосмыслить роль мобильной связи. Ведь в такое сложное время очень важно услышать голос близкого человека. Поэтому мы в течение всего года поддерживали абонентов бесплатными предложениями, увеличением услуг в тарифах без изменения стоимости, запустили тарифы для старшего поколения. А сейчас мы запускаем инициативу, которая поможет нашим абонентам всегда быть на связи с близким человеком, даже без пополнения счета», – рассказал директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

Отмечается, что услуга «Мы вместе» действует для абонентов предоплаты и клиентов с тарифами «Все вместе». Подключить ее можно в приложении «Мой Киевстар» или по номеру 535. Также можно ввести код * 535 * и номер абонента, с которым хотят быть всегда на связи.

Напомним, до 31 декабря абоненты Киевстар могут один день в неделю пользоваться услугами абсолютно бесплатно. Для активации услуги «Счастливый день» нужно только позвонить на бесплатный номер 222 или же отправить запрос *222#.

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