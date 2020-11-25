Vodafone расширил покрытие 4G в диапазоне 900 МГц. Сеть LTE 900 МГц появилась в 157 начеленных пунктах Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Vodafone подключил к 4G 82 населенных пункта в Донецкой области и 75 — в Луганской. В первом случае доступ к скоростному мобильному интернету получили около 32 тысяч жителей, а во втром — 48 тысяч человек.

Для запуска LTE 900 МГц в Донецкой и Луганской областях оператор установил 21 и 18 базовых станций соответственно. В целом сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает более 4600 населенных пунктов во всех областях Украины.

«Теперь сеть LTE 900 МГц запущена во всех областях Украины, включение стартовало в июле и продвигалось поочередно с запада на восток. На сегодня сеть включает почти 800 базовых станций, которые покрывают свыше 4600 населенных пунктов. На этой территории проживает более 3,6 миллиона человек», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в начале месяца Vodafone включил LTE 900 МГц в Днепропетровской области. Сеть 4G 900 МГц была запущена в 270 населенных пунктах, в которых проживает 145 тысяч человек.

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