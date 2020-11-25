К концу 2022 года в Одесской области может появится станция морской системы связи. Тендер на строительство объявила Морская поисково-спасательная служба, передает Mintrans.
Сообщается, что строительство будет происходить в селе Белое на острове Змеиный (Одесская область). Согласно тендеру, возвести станцию морской системы связи должны до 31 декабря 2022 года.
Ожидается, что стоимость строительства станции составит 68,2 млн грн. Вместе с этим Морская поисково-спасательная служба объявила еще четыре тендера на проведение различных работ, касающихся строительства береговой радиостанции. Их общая стоимость — 2,1 млн грн.
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