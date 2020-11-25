Сеть Ланет запускает акцию к Черной пятнице. Провайдер разыгрывает 99%-ную скидку на гигабитный интернет, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Сеть Ланет в три этапа проведет конкурс, в котором разыграет подключение к акционному тарифному плану «Черный GIG», а также другие ценные призы — смартфоны и телевизоры.

«Подключение к акционному тарифу можно выиграть в конкурсе, получив доступ к Интернету на скорости до 1000 Мбит/с и более 150 онлайн-телеканалов на 100 дней всего за 10 грн», — сказано в пресс-релизе.

Первый этап розыграша провели 23 ноября, следующие состоятся 30 ноября и 7 декабря. Сеть Ланет разыграет по 600 пакетов «Черный GIG» для активных абонентов и тех, кто еще не подключился.

Отмечается, что акция действует в Киеве, Владимире-Волынском, Червонограде, Калуше, Ивано-Франковске, Северодонецке и Каменце-Подольском. В финальном этапе конкурсных активностей в Facebook и Instagram будет разыграно по 1000 дней гигабитного Интернета за 1 грн.

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