7 ноября с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая был произведен первый запуск ракеты CERES 1, сконструированной и построенной пекинским стартапом Galactic Energy и ставшей уже второй китайской ракетой-носителем, которая была разработана частной компанией и смогла успешно выполнить свою орбитальную миссию.

19-метровая твердотопливная ракета была запущена в 15:12 и, проведя в полёте около 18 минут, выпустила на орбиту небольшой спутник связи, который будет предоставлять клиентам услуги для подключения устройств Интернета вещей (IoT), находясь на солнечно-синхронной орбите на высоте около 500 километров над Землёй. Об этом пишет China Daily со ссылкой на официальный пресс-релиз компании Galactic Energy.

В рамках миссии также был установлен новый рекорд высоты полёта для китайских частных ракет. В июле 2019 года был произведен запуск твердотопливной ракеты SQX 1 производства i-Space – ещё одной частной космической компании из Пекина. Ракета вывела два спутника на орбиту на высоте 300 км над Землёй.

Орбитальной миссией называют полёт ракеты-носителя, выводящей космический аппарат на орбиту в открытом космосе. До появления компаний i-Space и Galactic Energy в Китае были и другие частные фирмы, пытавшиеся провести орбитальные миссии, однако эти попытки оказались неудачными. Таким образом, они не смогли преодолеть столь желанный для любого серьёзного новичка в мировом космическом секторе порог, который ранее преодолевала лишь американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.

Согласно информации от компании Galactic Energy, ракета CERES 1 имеет четыре ступени, а её двигатели работают, главным образом, на твёрдом топливе. Имея при взлёте массу в 31 тонну, ракета способна отправлять 300-килограммовый спутник (или же несколько спутников общей массой 300 кг) на солнечно-синхронную орбиту на высоте 500 км, или же выводить полезные грузы массой 350 кг на низкую околоземную орбиту на высоте 200 км.

Компания Galactic Energy была основана в феврале 2018 года некоторыми инженерами из государственных космических конгломератов.

Согласно информации, полученной от компании, её инженеры в настоящее время заняты разработкой ракеты, которую можно будет использовать повторно.

Помимо Galactic Energy и i-Space в Китае имеются и прочие частные компании, разрабатывающие собственные ракеты для космических запусков.

Лидером среди них является компания LandSpace, также расположенная в Пекине, которая в настоящее время работает над проектом 49.5-метровой ракеты ZQ 2. Компания заявила, что её разработка будет самой большой и самой мощной китайской частной ракетой, а первый запуск намечен на следующий год.

Согласно заявлениям компании, ракета будет иметь взлетную массу 216 тонн и сможет выводить 4-тонный спутник на солнечно-синхронную орбиту или 6-тонный спутник на низкую околоземную орбиту.

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