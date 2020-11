SpaceX отправила в космос очередную партию спутников Starlink. Запуск состоялся сегодня утром в в 04:13 по киевскому времени, передает Интерфакс.

Сообщается, что партию из 60 спутников вывела на орбиту тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике через 8 минут 43 секунды после старта ракеты. Данная ступень использовалась для запусков уже в седьмой раз.

К слову, запуск данной партии спутников должен был состояться еще в понедельник, однако был перенесен ориентировочно на вторник. SpaceX заверила, что ракета и груз в порядке, просто компании было необходимо некоторое время для анализа данных.

Напомним, это уже шестнадцатый запуск спутников Starlink. В прошлом месяце SpaceX осуществила целых три пуска данных космических аппаратов. Тринадцатая партия отправилась в космос 6 октября, четырнадцатая — 18 октября, а пятнадцатая — 24 октября.

