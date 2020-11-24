Популярность онлайн-кинотеатров не прекращает стремительно возрастать. Неудивительно, ведь фильмы и сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Доступные цены на подписки, высокое качество звука и изображения, просмотр в любое удобное время — все это можно найти на стриминговых сервисах.

Самые популярные онлайн-кинотеатры

Тенденцию на стриминговые сервисы не так давно задал Netflix. Онлайн-кинотеатр изначально предлагал к просмотру сериалы собственного производства, и удачные проекты быстро принесли студии популярность. Теперь Netflix владеет правами на показ многих культовых фильмов и сериалов, а также предоставляет возможность наслаждаться передачами, документалками, стендапами и подкастами. Благодаря удобству и доступности сервис составил серьезную конкуренцию живым кинотеатрам. Такой успех повлиял на возникновение множества альтернатив. Сегодня существует огромное количество онлайн-кинотеатров, предоставляющих разные условия и цены на услуги.

Отдельно стоит взять во внимание возможность пользоваться сервисами с портативных устройств. Все сайты обзавелись приложениями, которые удачно оптимизированы для работы на любых смартфонах. Неважно, какой у вас гаджет. Будь то Айфон 12 Мини или старенький Самсунг, вы можете свободно наслаждаться любимыми сериалами.

Амедиатека. Сервис принадлежит кинокомпании «Амедиа» и предлагает к просмотру сериалы как собственного производства, так и от ведущих зарубежных студий. Среди них HBO, FOX, CBS, BBC и многие другие.

ivi. Онлайн-кинотеатр невероятно популярен, ведь предоставляет возможность пользоваться им бесплатно и даже без регистрации. Но с одним условием — иногда необходимо просматривать рекламные ролики. На сайте есть огромная библиотека фильмов и сериалов, а для желающих отключить рекламу есть платная подписка.

Megogo. Каталог сервиса наполнен тысячами фильмов, сериалов и шоу на любой вкус. Здесь тоже предоставлена возможность бесплатного пользования, но с рекламой. Отличительная черта Megogo — просмотр телеканалов.

TVZavr. Большая часть фильмов и сериалов доступна к просмотру абсолютно бесплатно. На сайте предусмотрена отдельная подписка, открывающая возможность просматривать детский контент.

Okko. Сервис полностью платный, но не лишен ряда преимуществ. Оформить подписку можно на отдельный жанр или категорию фильмов. Интересно, что сайт позволяет просматривать многие фильмы в формате 3D. Разумеется, с условием, что такую функцию поддерживает ваше оборудование.

Google Play Фильмы. Компания Google предоставляет возможность приобрести любой цифровой контент, будь то игры, музыка или книги. Фильмы не стали исключением. Сервис позволяет покупать киноленты или брать их в прокат. К сожалению, на сайте нельзя оформить подписку. Но такой формат может быть весьма удобным, если вы смотрите фильмы не очень часто.

Мы привели в пример лишь самые популярные онлайн-кинотеатры, но существует еще множество альтернатив. Большинство сервисов предлагают пробные подписки, благодаря которым вы можете опробовать разные площадки и найти самую подходящую.

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