Популярность онлайн-кинотеатров не прекращает стремительно возрастать. Неудивительно, ведь фильмы и сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Доступные цены на подписки, высокое качество звука и изображения, просмотр в любое удобное время — все это можно найти на стриминговых сервисах.
Самые популярные онлайн-кинотеатры
Тенденцию на стриминговые сервисы не так давно задал Netflix. Онлайн-кинотеатр изначально предлагал к просмотру сериалы собственного производства, и удачные проекты быстро принесли студии популярность. Теперь Netflix владеет правами на показ многих культовых фильмов и сериалов, а также предоставляет возможность наслаждаться передачами, документалками, стендапами и подкастами. Благодаря удобству и доступности сервис составил серьезную конкуренцию живым кинотеатрам. Такой успех повлиял на возникновение множества альтернатив. Сегодня существует огромное количество онлайн-кинотеатров, предоставляющих разные условия и цены на услуги.
Отдельно стоит взять во внимание возможность пользоваться сервисами с портативных устройств. Все сайты обзавелись приложениями, которые удачно оптимизированы для работы на любых смартфонах. Неважно, какой у вас гаджет. Будь то Айфон 12 Мини или старенький Самсунг, вы можете свободно наслаждаться любимыми сериалами.
- Амедиатека. Сервис принадлежит кинокомпании «Амедиа» и предлагает к просмотру сериалы как собственного производства, так и от ведущих зарубежных студий. Среди них HBO, FOX, CBS, BBC и многие другие.
- ivi. Онлайн-кинотеатр невероятно популярен, ведь предоставляет возможность пользоваться им бесплатно и даже без регистрации. Но с одним условием — иногда необходимо просматривать рекламные ролики. На сайте есть огромная библиотека фильмов и сериалов, а для желающих отключить рекламу есть платная подписка.
- Megogo. Каталог сервиса наполнен тысячами фильмов, сериалов и шоу на любой вкус. Здесь тоже предоставлена возможность бесплатного пользования, но с рекламой. Отличительная черта Megogo — просмотр телеканалов.
- TVZavr. Большая часть фильмов и сериалов доступна к просмотру абсолютно бесплатно. На сайте предусмотрена отдельная подписка, открывающая возможность просматривать детский контент.
- Okko. Сервис полностью платный, но не лишен ряда преимуществ. Оформить подписку можно на отдельный жанр или категорию фильмов. Интересно, что сайт позволяет просматривать многие фильмы в формате 3D. Разумеется, с условием, что такую функцию поддерживает ваше оборудование.
- Google Play Фильмы. Компания Google предоставляет возможность приобрести любой цифровой контент, будь то игры, музыка или книги. Фильмы не стали исключением. Сервис позволяет покупать киноленты или брать их в прокат. К сожалению, на сайте нельзя оформить подписку. Но такой формат может быть весьма удобным, если вы смотрите фильмы не очень часто.
Мы привели в пример лишь самые популярные онлайн-кинотеатры, но существует еще множество альтернатив. Большинство сервисов предлагают пробные подписки, благодаря которым вы можете опробовать разные площадки и найти самую подходящую.