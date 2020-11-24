В российскую Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым провайдерам полагается штраф за нарушение требований по устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета. Инициаторами выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский, передают Известия.

Согласно данным, законопроект предлагает ввести административную ответственность для провайдеров, которые не установили технические средства во избежание нарушения устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории РФ.

За такое нарушение должностные лица будут обязаны заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей (≈5600 — 11 200 грн), индивидуальные предприниматели — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (≈11 200 — 18 600 грн), а юридические лица — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (≈112 100 — 187 000 грн).

При повторном нарушении требований в течение года должностным лицам грозит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (≈5600 — 11 200 грн), индивидуальным предпринимателям — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей (≈22 400 — 37 400 грн), а юрлицам — от 600 тыс. до 1 млн рублей (≈224 300 — 374 000 грн).

Напомним, на прошлой неделе в российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий санкции против зарубежных сервисов, ограничивающих доступ к контенту российских СМИ. Блокировки могут затронуть, в частности, Facebook, Twitter и YouTube.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.