1+1 media сообщила о начале партнерства с компанией «Сириус Медиа». Сейлз-хаус займется продажами рекламы и межпрограммного спонсорства на телеканалах группы, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что «Сирус Медиа» возглавляет Тимофей Гонта, который ранее руководил продажами рекламы у предыдущего партнера 1+1 media — «Глобал медиа групп». Часть команды «Сирус Медиа» также состоит из бывших работников «Глобал медиа групп». Сейлз-хаус предлагает как отдельные услуги, так и комплексные. включающие прямую рекламу и межпрограммное спонсорство.

«В этом году мы в экспериментальном порядке предложили рекламодателям «Глобал Медиа Групп» комплексный пакет услуг — и клиенты остались довольны результатом. Поэтому уже с 2021 мы еще больше усилим эту интеграцию двух типов размещения и сможем предоставлять клиентам уникальную для рынка услугу. А именно — доработанное предложение, которое поможет клиентам оптимизировать свои расходы, сделать это эффективно и получить максимальные медийные показатели», — заявил Тимофей Гонта.

Отмечается, что уже с января следующего года «Сирус Медиа» начнет работу над усовершенствованием программного обеспечения для оптимизации пакетов услуг и расширения возможностей размещения прямой рекламы. В то же время «Глобал медиа групп» остается на рынке и сосредоточится на усилении рынковых позиций в сфере интеграционного спонсорства и работе с прямыми клиентами.

«Такое разграничение направлений и передача прав на продажу рекламы независимому игроку рынка является абсолютно логичным шагом. Наш текущий партнер «Глобал Медиа Групп» остается сильным игроком с более чем 12-летним опытом и наше портфолио клиентов говорит само за себя. В то же время мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с «Сириус Медиа» и уверены, что клиенты совсем скоро оценят эксклюзивные предложения и индивидуальный подход», — комментирует Член Правления, коммерческий директор группы 1 + 1 media Валерий Вареница.

Напомним, в мае текущего года истек срок договоренности между сейлз-хаусами Ocean Media, Evident Media и Space Media. «Альянс» существовал с 2012 года и концентрировал в себе 70% рынка телерекламы. В нем StarLightMedia, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина» работали против сейлера 1+1media — «Глобал медиа групп».

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