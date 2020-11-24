Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) отказалась модернизировать президентский самолет Аirbus 319-115. Предназначенные для этого средства направят на борьбу с коронавирусом, передает НВ Бизнес.

Сообщается, что в Госспецсвязи отказались от закупки оборудования для модернизации станции спутниковой связи в самолете после огласки в СМИ. Выделенные на это 32,4 миллиона гривен будут перенаправлены Министерству здравоохранения.

«Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине в связи с распространением COVID-19, Госспецсвязи приняло решение отменить закупку и обратилось к Кабинету министров относительно перераспределения средств в адрес Министерства здравоохранения для борьбы с эпидемией», — заявили в ведомстве.

Напомним, в августе Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи в президентском самолете. Ожидалось, что после этого станция сможет обеспечивать доступ к сети интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с.

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