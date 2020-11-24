Panasonic представила новые прозрачные дисплеи TP-55ZT110 и TP-55ZT100. Наличие блока затемнения в одном из них позволяет переходить в «черный режим», передает iXBT.com.

Сообщается, что оба дисплея были созданы на основе экрана LG Display. При этом в TP-55ZT110 Panasonic добавила блок затемнения, снижающий прозрачность телевизора. Таким образом эта модель может быть использована и как обычный дисплей, и как прозрачный.

Отмечается, что диагональ экранов обеих моделей составляет 55 дюймов при разрешении 1920 x 1080 пикселей. При этом весят дисплеи всего 1,75 килограмма.

Старт продаж TP-55ZT110 и TP-55ZT100 намечен на следующий месяц. Телевизоры будут доступны в Японии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цены пока не сообщаются.

Напомним, в начале года китайская компания Skyworth показала прототип первого в мире прозрачного OLED-телевизора. Устройство на основе прозрачной OLED-панели LG может работать в двух режимах: прозрачном и обычном.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.