Новые партнерства и планы на будущее: MEGOGO подвел итоги 2020 года

MEGOGO подбил итоги своей деятельности в текущем году. В частности, 2020 год ознаменовался для медиасервиса началом многих стратегических партнерств в области спорта, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в этом году MEGOGO подписал контракты с крупнейшими боксерскими промоутерскими компаниями, запустил киберспортивные трансляции и начал партнерство с Volia, что позволило зрителям просматривать футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в удобном формате и высоком качестве.

При этом, как сообщил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков, сервис останется в спорте еще надолго. В планах MEGOGO собрать весь возможный спорт на своей платформе, передает Детектор Медиа.

«MEGOGO и в дальнейшем будет поражать своих пользователей. Впереди наш десятый юбилейный год, который точно перевернет представление каждого о том, каким должен быть медиасервис», — заявил Шестаков.

Отмечается, что кроме развития спортивного направления, в 2020 году MEGOGO также успел подписать меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, показать масштабный образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн», запустить функционал для благотворительности и начать производство контента.

«2020 для нас, как и для каждого участника рынка, стал абсолютным вызовом. Это было время для правильных изменений, партнерств и стратегических шагов. Мы остались один на один со своим пользователем. Нашей задачей было — делать ещё больше, ещё качественнее и ещё впечатляюще. Поэтому мы направили все свои усилия на новые проекты, создали немало новых вакансий и сформировали десятки команд», — комментирует директор по стратегическому развитию сервиса.

Напомним, в начале месяца MEGOGO объявил о стратегическом партнерстве с Discovery. В рамках партнерства стриминговый сервис Discovery+ будет запущен в 13 странах Восточной Европы и Азии, включая Украину.

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