Экcперты TrendForce дали прогноз рынка смартфонов на следующий год. В частности, было отмечено, что недавно отделившаяся от Huawei компания Honor не сможет претендовать более чем на 2% рынка, передает 3Dnews.

Сообщается, что к концу этого года Huawei еще будут держать первенство среди китайских производителей смартфонов с долей рынка 14%. Однако уже со следующего года ее существенно подвинут Xiaomi, OPPO и Vivo, получив 14%, 14% и 11% рынка соответственно.

В свою очередь Huawei получит только 4%, учитывая дефицит компонентов в условиях санкций. При этом у независимой Honor дела будут обстоять не лучше — компания не может рассчитывать более чем на 2% рынка.

Кроме того, экcперты уверены, что значительную часть потенциальных клиентов Huawei и Honor перетянут на себя Apple и Samsung. Это значит, что Huawei и Honor следует опасаться не только своих китайских конкурентов.

«Honor, являясь молодым игроком на этом конкурентном рынке, может лишиться доступа к необходимым объёмам компонентов. Обладая меньшим масштабом производства, Honor также столкнётся с более высокими издержками. Наконец, не совсем понятно, как Honor сможет заместить мобильные процессоры HiSilicon, которые считались визитной карточкой марки в период её причастности к бизнесу Huawei», — объясняет ресурс.

Отмечается, что главным конкурентом Honor станет Xiaomi. Этот производитель использует ту же модель сбыта продукции, ориентируясь на интернет-каналы и молодую аудиторию.

Напомним, по итогам августа 2020 года Huawei потеряла лидерство в рейтинге самых популярных брендов смартфонов, уступив первенство Samsung. Доля Huawei значительно снизилась до 16%, хотя еще во втором квартале текущего года компания лидировала в глобальном масштабе и занимала на рынке долю в 20%.

На прошлой неделе Huawei подтвердила слухи о продаже бренда Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology. Компания избавилась от всех акций Honor и больше не будет принимать участие в его развитии, чтоб обеспечить бренду «выживание» в условиях санкций.

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