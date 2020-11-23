SpaceX перенесла очередной запуск спутников Starlink. Ориентировочно, космические аппараты могут отправиться на орбиту во вторник, передает Российская газета.

Сообщается, что перенос запуска не связан с какими-либо техническими неполадками, компании необходимо некоторое время для анализа данных. Вероятно, партия спутников будет отправлена в космос во вторник, но это зависит от погодных условий.

Отмечается, что это уже шестнадцатая партия спутников Starlink. Когда 60 космических аппаратов окажутся на орбите, общее число запущенных спутников достигнет 900.

Напомним, в октябре SpaceX осуществила целых три запуска спутников Starlink. Тринадцатая партия отправилась в космос 6 октября, четырнадцатая — 18 октября, а пятнадцатая — 24 октября.

Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.