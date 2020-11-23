Нельзя изготовить макет визитной карточки 1 раз и на протяжении 10 лет использовать его как эффективный рекламный инструмент в привлечении новых клиентов и партнеров. Мода диктует свои правила в дизайне даже этих довольно обыденных предметов.

Этот вопрос также актуален потому, что целевая аудитория оценивает прогресс компании, ее вкус, взгляды на вещи, поэтому многие так стараются выработать свой корпоративный стиль, выглядеть эффектно и привлекательно. В разработке макета безусловно поможет дизайнер выбранной типографии, но разбираться в трендах важно и нужно, так что рассмотрим самые актуальные дизайны.

Минималистичный дизайн – нестареющая классика

Если взглянуть на визитные карточки популярных компаний, то у всех просматривается тяга к минимализму – спокойные цвета, отсутствие ярких элементов и вычурного декора, только нужная информация, напечатанная четким разборчивым шрифтом. Кстати, сейчас наблюдается тенденция к печати крупным шрифтом – такие тексты сразу бросаются в глаза, плюс говорится, что такой броский стиль свойственен лидирующим компаниям? которые хотят громко заявить о себе. Такие визитки завоевали популярность потому, что они максимально понятные и приятны в восприятии.

Если говорить про печать визиток на заказ, то все чаще стали покупать визитные карточки на тонком пластике, а не плотной бумаге. Это не только стильно, но и практично – визитка не так сильно изнашивается, удобно помещается в визитнице или специальном отделе в кошельке. Минималистичный дизайн подразумевает также:

сходство с корпоративным сайтом компании – визитки, которые повторяют стиль веб-страницы, позволяют целевой аудитории узнавать бренд с первого взгляда. Тем более на визитке все чаще размещаются контакты социальных сетей и официальных страниц, на которых можно узнать больше информации;

использование небольших ярких элементов на тле нейтральных оттенков, например – цветные края визиток. Выглядит тренд стильно и привлекательно, а если надпись выполнена в том же стиле и цвете, то интерес к изделию гарантирован;

использование геометрических мотивов при украшении визиток. Учеными доказано – геометрические формы на поверхности чего-либо вызывают интерес, желание рассмотреть деталь поближе и делают восприятия предмета визуально проще. Правда стоит подумать, как именно применить креативную идею с геометрией в стиле визитных карточек.

Но ведь не для всех идеальная визитка – это стильный, выдержанный рабочий инструмент. Многие сферы деятельности нуждаются в совершенно другом, креативном подходе, поэтому поговорим также об интерактивных интересных дизайнах, которые своими причудливыми формами покоряют сердца заказчиков.

Интерактивные элементы в дизайне

Тяга к каким-нибудь нестандартным вариантам визиток наблюдалась уже давно, но использование именно интерактивных деталей стало популярным только в этом году. На визитке можно разместить открывающиеся окна, двери, мобильные элементы, которые вынимаются, визитка может складываться в фигурку. Это описание достаточно сложно воспринимать на слух, но все, кто хоть раз видел такие интересные интерактивные визитки – влюблялись с первого взгляда. Дизайн обязательно должен выдерживать специфику профессии, тогда интерес клиентов гарантирован.

Еще одним необычным и ярким вариантом можно назвать использование шуточных фраз и плотную зарисовку. В дизайне таких визиток часто используются юмористические изображения, которые вызывают интерес, а заказывают их всевозможные развлекательные заведения. Одним словом, на любой товар найдется свой покупатель, так что смотрите, любуйтесь, вдохновляйтесь и используйте креативный подход для создания «той самой» уникальной визитки.

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