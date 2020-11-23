При использовании спутника AMOS-17 установлен рекорд скорости передачи данных в сети hiSky

В рамках полевых тестов в движении и испытаний, проведенных с использованием мощных управляемых HTS-лучей модуля KA-диапазона спутника AMOS-17 от компании Spacecom и небольших приёмных терминалов Smartellite от компании hiSky была достигнута скорость передачи данных на уровне 125 кбит/сек – что на 400% превышает результаты других решений.

Компания hiSky Ltd., являющаяся пионером услуг доступной спутниковой связи для передачи голоса и данных и провайдер спутниковых услуг для Интернета вещей, договорилась о сотрудничестве с компанией Spacecom, провайдером услуг спутниковой связи и оператором спутникового флота AMOS, с целью организации системы предоставления услуг связи с использованием спутника AMOS-17.

В качестве оператора услуг доступной сети компания hiSky внедрила инновационные технологии в области спутниковой связи для передачи голоса и данных, соединяя людей и устройства в самых удалённых местах, а также в дороге. Терминалы Smartellite, работающие в Ka- и Ku-диапазонах, обеспечивают глобальный доступ к услугам компании как на суше, так и на море и удовлетворяя растущий спрос на передачу данных на низкой и средней скорости для приложений Интернета вещей, задействованных в различных отраслях, включая рыболовство, управление флотом, сельское хозяйство, добыча нефти и газа и многое другое.

AMOS-17 – это современный цифровой трёхдиапазонный спутник. Возможности его рабочего модуля позволяют обеспечивать широкое HTS-покрытие в C-диапазоне, передачу региональных HTS-лучей в Ku-диапазоне и управляемых HTS-лучей в Ka-диапазоне, которые можно комбинировать для обеспечения максимальной пропускной способности и эффективности. Расположенный в оптимальной орбитальной позиции 17 градусов восточной долготы, спутник охватывает сигналом всю территорию EMEA, а при помощи управляемых лучей Ka-диапазона, передаваемых со спутника, возможно предоставлять услуги на обширной территории от Азии на востоке до Бразилии на западе. Уникальный трёхдиапазонный цифровой рабочий модуль спутника предлагает надёжные, защищённые и отказоустойчивые решения по организации спутниковой связи для нужд основных сфер интересов.

Компании hiSky и Spacecom договорились о сотрудничестве, чтобы изучить потенциал для оптимизации системы hiSky и увеличения скорости передачи данных с использованием мобильных терминалов крайне малого размера за счёт обеспечения возможности соединения через мощные управляемые лучи спутника AMOS-17. В результате серии успешных полевых испытаний, в процессе которых скорость передачи данных обычно составляла менее 30 кбит/сек, удалось резко увеличить данный показатель — до отметки 125 кбит/с при использовании современного спутника AMOS-17. Таким образом, это открыло двери для внедрения целого ряда дополнительных услуг Интернета вещей, которые предоставляет компания hiSky, и которые предусматривают использование разнообразных новых приложениях и более высокие скорости.

«Сочетание возможностей нового спутника высокой пропускной способности AMOS-17 с расширенными возможностями и гибкостью нашего компактного терминала позволило нам достичь рекордных показателей скорости передачи данных при работе в сети во время движения, – говорит соучредитель и генеральный директор HiSky Шахар Кравиц. – Для наших потребителей это означает, что мы можем снизить цену на наши услуги, одновременно предложив им возможности более высокого уровня, в частности — потоковую передачу видео и подключение других ресурсоёмких приложений IoT. Это также открывает вполне реальные возможности для развёртывания национальных коммуникационных систем и инфраструктуры Интернета вещей на уровне государств, что полностью изменит правила игры для сообществ по всей Африке».

Директор компании Spacecom по вопросам бизнеса и технологических проектов Эран Шапиро добавляет: «Превосходные результаты, полученные в ходе испытания, наглядно демонстрируют то, что сочетание производительности рабочего модуля спутника AMOS-17, современной гибкой цифровой платформы и оптимального расположения в позиции 17° в.д. открывают новые возможности для пользователей услуг мобильной связи и мобильных сетей передачи больших данных. Терминалы hiSky способны кардинально изменить ландшафт мобильной связи для сектора IoT, узкополосных и широкополосных решений. Благодаря использованию спутника AMOS-17 мы можем предложить единый пакет новых возможностей для работы коммерческих приложений, открывать новые рынки и развивать наши уникальные предложения для государственных служб».

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