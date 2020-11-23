Киевстар расширил покрытие 4G в Запорожской и Херсонской областях. Скоростной мобильный интернет на частотах 900 МГц появился еще в 155 населенных пунктах, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что оператор подключил к LTE 900 МГц 42 населенных пункта Запорожской области и 113 населенных пункта Херсонской области.

«Так, Киевстар начал предоставлять услуги скоростного мобильного интернета на частотах 900 МГц в селах Андреевка, Давыдовка, Николаевка, Мостовое, Новопрокоповка, Розовка, Семеновка Запорожской области и Бриловка, Высокое, Давидов Брод, Долматовка, Костогрызово, Михайловка, Новодмитровка, Раздольное, Сирогозы, Старая Маячка, Тягинка Херсонской области», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что доступ к скоростному мобильному интернету от Киевстар получили 76 тысяч человек. Для этого оператор установил 27 базовых станций на частотах LTE900. Всего по Украине функционируют более 38 тысяч базовых станций компании.

Напомним, в начале месяца Киевстар установил новый рекорд скорости в сети 4G. Совместно с технологическим партнёром Huawei оператору удалось достичь скорости передачи данных свыше 800 Мбит/с.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.