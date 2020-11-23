Huawei стала лидером по числу патентов в области беспроводной связи в 2020 году. В статистике патентной базы данных IncoPat говорится о том, что китайская компания подала более 8600 патентных заявок за 10 месяцев этого года.

Несмотря на пандемию коронавируса и санкции со стороны США, Huawei продолжает активно заниматься разработкой новых решений беспроводной связи. Благодаря этому компании удалось стать лидером по патентам в этой области среди мировых техногигантов и зарегистрировать 8607 патентных заявок в период с января по октябрь 2020 года.

На втором месте оказалась американская компания Qualcomm. Производитель чипов зарегистрировал 5807 патентов в сфере беспроводной связи. Третье место заняла китайская Oppo с 5353 патентами в соответствующей сфере.

Напомним, год назад компания IPlytics подсчитала, что китайские компании владеют 34% всех мировых заявок на оформление патентов в сфере 5G. Наибольшее количество патентов (15%) было закреплено за Huawei.

Уже в апреле этого года IPlytics определила лидером по 5G-патентам Samsung Electronics с 1728 семействами патентов. На втором месте по полученным патентам находится Nokia (1584 семейства), на третьем — LG (1415 семейств). Китайский техногигант Huawei оказался аж на четвертом месте (1274 семейства).

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