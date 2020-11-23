lifecell запускает продажу услуги eSIM через EasyPay. Приобрести электронный номер можно в любом из более 14000 платежных терминалов EasyPay во всех областях Украины, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, в терминалах EasyPay можно купить как «готовую» SIM-карту со случайно сгенерированным номером, так и самостоятельно выбрать номер. Пользовательполучает свой eSIM на электронную почту, которую указывает во время покупки.

«Выбор номера доступен терминалах EasyPay по желаемым цифрам или «маске» – то есть заданному шаблону. В таком случае система предлагает все свободные номера lifecell с нужной комбинацией цифр», — поясняет пресс-служба.

Отмечается, что стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Цена услуги собственноручного выбора номера будет зависеть от комбинации цифр.

Напомним, lifecell запустил eSIM в ноябре прошлого года. А с 1 октября текущего года в интернет-магазине lifecell появилась возможность выбора номера при покупке встроенной электронной SIM-карты. На украинском телеком-рынке эта услуга пока уникальна.

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