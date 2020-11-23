В новых телевизорах Hyundai появится голосовой помощник «Алиса»

Hyundai анонсировала выход новых телевизоров на мультимедийной платформе Яндекс с голосовым помощником «Алиса». Устройства появятся на складе дистрибутора MERLION уже в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба.
Как известно, Hyundai в числе первых брендов выпустил телевизоры с платформой Яндекс на российский рынок. Устройства позволяют смотреть телеканалы, фильмы, трансляции и видео на одном экране. При этом Smart TV запоминает интересующий пользователя контент и рекомендует похожие новинки. В новых Smart TV Hyundai, как и в предыдущих моделях, предусмотрен голосовой ввод и функция «родительского контроля».
«Smart TV Hyundai с мультимедиа-платформой Яндекс оснащены самыми современными технологиями: четырехядерный процессор, цифровое шумоподавление, DVB-T2/C/S2 тюнеры, встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Серия FS5001 — с разрешением HD/FHD, а серия FU7001/3 – с разрешением сверхвысокой четкости UHD и технологией HDR, отвечающей за контрастность и соотношение ярких и темных зон», — сказано в пресс-релизе.
С появлением в телевизорах Hyundai голосового помощника «Алиса» возможности «умных» телевизоров на базе мультимедийной платформы возросли. В частности, «Алиса» не только помогает отыскать нужный контент, но и рассказывать новости, отвечать на вопросы и даже управлять «умным» домом, не прерывая воспроизведения видео.
Напомним, в прошлом месяце производитель техники «Витязь» заявил о грядущем выпуске умных телевизоров на базе мультимедийной платформы «Яндекса». Пользователям новых моделей телевизоров «Витязь» будет доступен просмотре эфирных каналов наряду со всеми возможностями Smart TV, включая голосовой помощник «Алиса».