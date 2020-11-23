Популярность серии Apple iPhone 12 – факт, не вызывающий сомнения. Как и то, что лучшим iPhone пользователи считают смартфон с закруглёнными краями корпуса. Обычно, когда люди покупают новый гаджет, они тут же вытягивают его из коробки и начинают процесс обновления.

Однако вы совершите большую ошибку, если не сделаете перед этим несколько шагов для предварительного планирования.

Процесс обновления может принести огромные разочарования, он может постоянно прерываться и в итоге занять намного больше времени, чем вы ожидаете. Поэтому крайне рекомендуем сделать следующие вещи на вашем нынешнем iPhone, дабы сэкономить время после обновления.

Обновитесь до iOS 14.2

Если вы ещё не обновились до последней версии iOS, сейчас самое время это сделать. Ваш новый iPhone 12, Pro, Pro Max или mini будет продаваться с установленной iOS 14.2. Для обеспечения плавного перехода с одного устройства на другое вам следует позаботиться о том, чтобы в резервной копии для восстановления была использована та же версия iOS. Откройте приложение «Настройки» и выберите пункты «Основные»> «Обновление ПО». Установите все предложенные вам обновления.

Кстати, если вы участвуете в программе публичного бета-тестирования, пришло время удалять профиль бета-версии для вашего устройства. Ваш новый iPhone не сможет использовать его, и вам придётся повторно регистрировать новое устройство в программе. Поэтому в Настройках> Общие выберите пункт Профиль и удалите там бета-профиль.

Загрузите свою библиотеку фотографий в iCloud

В вашей библиотеке фотографий болтается несколько тысяч фотографий? Пришло время убрать их с вашего гаджета, создав резервную копию в облаке, то есть iCloud. В приложении Настройки выберите свой профиль, затем выберите пункт iCloud. Далее выберите пункт Фото и включите опцию Фото iCloud. Если вы никогда раньше не загружали свои фотографии в облако и при этом у вас большая библиотека таких фотографий, данный процесс может занять некоторое время. И лучше запустить его как можно раньше.

Преимущество такого алгоритма заключается в том, что для передачи данных со старого гаджета на новый вам потребуется меньше времени. И как только вы включите свой новый iPhone 12, ваши фотографии уже будут ждать вас там. К слову, если вам необходимо более 2 ТБ места для ваших фотографий, убедитесь в том, что вы используете данный трюк для того, чтобы получить на 2 ТБ больше.

Отключите двухфакторную аутентификацию

Это большая проблема, о которой многие забывают. Если вы используете на своём iPhone приложение-аутентификатор для создания двухфакторного кода аутентификации (2FA), вам необходимо будет отключить режим 2FA для данных сайтов, прежде чем начать использование нового устройства.

Разумеется, вы можете использовать коды из резервной копии, предоставленные при подписке на 2FA, но опыт экспертов говорит о том, что в 99% случаев эти коды либо терялись, либо они больше не работали. Гораздо проще отключить данный режим, а затем, когда ваш новый iPhone будет включен и настроен, снова активировать 2FA.

Создайте свежую резервную копию

Если вы планируете подтянуть информацию на свой новый iPhone 12 из резервной копии на iCloud, крайне важно иметь там не только резервную копию, сделанную в начале дня, но также и резервную копию, полученную перед самым переходом с одной модели на другую. Это сделает переход от использования старого iPhone к использованию нового iPhone плавным и бесшовным.

В приложении Настройки выберите свой профиль, затем выберите пункт iCloud. Прокрутите экран вниз и выберите пункт Резервное копирование на iCloud. Если этот пункт у вас ещё не выбран, сделайте это прямо сейчас. Проверьте, когда имело место последнее сохранение резервной копии. Если это случилось более часа тому, запустите процесс резервного копирования, выбрав опцию Запустить резервное копирование немедленно.

Не удаляйте это… Пока

Технически этот шаг не произойдёт до тех пор, пока вы не восстановитесь из резервной копии на своём новом iPhone 12. Однако, лучше всего напомнить вам об этом ещё раз. На вашем iPhone имеются логины и файлы, о которых вы совершенно забыли, которые вам не были нужны в течение многих месяцев или лет, которые вам понадобятся только при первой установке чего-либо на свой iPhone.

Тот самый аккаунт в Google Voice или Zoom, который вы создали ещё в начале карантина для общения с товарищами по команде? Этот список логинов 2FA? В какой-то момент они вам понадобятся, и, вероятно, единственным место, где это всё можно будет найти, станет ваш старый iPhone. Держите его под рукой на протяжении нескольких дней. Если вы используете программу обновления iPhone, возможно, вам стоит даже подождать ещё день после получения комплекта для обмена, прежде чем всё стирать и отправлять куда-либо своё старое устройство.

Не забудьте сделать то, о чём написано в данной статье. И да пребудет с вами счастье!

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