Телерейтинги финала Кубка Стэнли упали на 61% по сравнению с сезоном-2019/20. Это может повлиять на заключение нового контракта НХЛ

Падение рейтингов Кубка Стэнли может повлиять на развитие ситуации с оформлением нового телеконтракта НХЛ, согласно сообщениям FOS. По информации источника https://bookmaker-ratings.am/ действующее соглашение истекает в конце сезона-2020/21, а на место партнера лиги претендуют несколько компаний – NBC и ESPN являются главными фаворитами.

НХЛ ранее транслировалась ESPN с сезона-1992/93 до кампании-2003/04, хотя внебиржевой сервис NHL.TV доступен через потоковую платформу подписки ESPN +. В то время как вещатели, возможно, начали готовить свои заявки, Sports Business Journal сообщил еще в июне, что НХЛ приостановила переговоры о правах на телетрансляции до конца года из-за COVID-19.

По данным SBJ, лига начала вести первые переговоры с заинтересованными сторонами в начале года, но, как сообщается, эти переговоры закончились после начала пандемии, что свидетельствует о том, что новое соглашение о трансляции не будет объявлено до 2021 года.

Отчет FOS появился вскоре после завершения освещения NBC финала Кубка Стэнли в этом году, который был наименее просматриваемым выпуском серии чемпионатов НХЛ с 2007 года.

Несмотря на задержку плей-офф, которые впервые были сыграны в августе и сентябре из-за пандемии, NBC Sports Network по-прежнему зарегистрировала лучшую в третьем квартале прямую аудиторию за всю историю, набрав в среднем 506 000 зрителей, что более чем вдвое в прошлом году. Это может помешать принятию быстрого окончательного решения по продаже прав со стороны руководства НХЛ.

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