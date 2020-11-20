Офис эффективного регулирования (BRDO) обнародовал результаты исследования рынка мобильной связи в Украине. За 10 лет рынок вырос более чем на 74%.

Сообщается, что 2010 году объем рынка составлял 24 миллиарда гривен, а уже в 2019 году — 41,9 миллиарда. то есть, за 10 лет этот показатель увеличился на 74,2%.

При этом с 2018 по 2019 год рост составил 19,7%. В прошлом году доходы операторов от предоставления услуг голосовой связи составили 23,7% от общего дохода от услуг, предоставленных абонентам, и достигли 8,6 млрд грн.

Отмечается, что за 10 лет количество активных мобильных абонентов выросло на 1,7%. Подавляющее большинство (97%) всех абонентов являются клиентами «мобильной тройки». Киевстар обслуживает 48% абонентов, Vodafone — 36%, а lifecell — 14%.

Напомним, по данным операторов, 1% всех абонентов в Украине составляют пользователи смартфонов с поддержкой 5G. Для запуска коммерческого 5G проникновение таких устройств должно достигнуть не менее 20%.

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