Эпоха Slingbox постепенно подходит к своему завершению. В компании Sling Media предупреждают о том, что 9 ноября была прекращена поддержка всех продуктов и услуг Slingbox – соответственно, все они окончательно перестанут работать 9 ноября 2022 года.

В Sling Media, дочерней компании Dish, заявили, что данное решение было принято с целью «дать дорогу новым инновационным продуктам, которые позволят нам продолжать обслуживать наших клиентов наилучшим образом». При этом в компании не планируют выпускать какие-либо новые продукты Slingbox.

В компании заверили, что до 9 ноября 2022 года большинство моделей Slingbox продолжит нормально работать. Однако, количество поддерживаемых устройств будет неуклонно уменьшаться по мере того, как будут устаревать и/или терять совместимость версии приложений SlingPlayer. Некоторые из них могут ещё получать обновления для текущего обслуживания, однако новых разработок более не будет. Устаревшие версии приложений SlingPlayer могут удаляться из магазинов приложений без предварительного уведомления.

Некоторые приложения SlingPlayer уже не поддерживаются. В частности, речь идёт о приложениях SlingPlayer для планшетов Android, SlingPlayer для смартфонов Android, SlingPlayer для Roku и SlingPlayer для Windows Phone. Если человек уже загрузил одно из этих приложений, оно может продолжать работать, однако оно не может быть переустановлено и может перестать работать в любой момент.

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