Онлайн-кинотеатр sweet.tv представил рейтинг пяти культовых фильмов студии Disney. Все они представлены на свидеосервисе в эксклюзивном украиноязычном дубляже, сообщает пресс-служба.

Итак, в рейтинг sweet.tv вошли: серия фильмов «Пираты Карибского моря», трилогия «Тачки», а также фильмы «Одинокий рейнджер», «Красавица и Чудовище» и «Принц Персии». Все фильмы доступны на sweet.tv в рамках подписки без доплат.

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«Библиотека Disney — это семейные фильмы и лучшие мультфильмы для детей, а после приобретения Pixar, Disney — безоговорочный лидер в производстве лучших анимационных фильмов», — отмечается в пресс-релизе.

Напомним, недавно sweet.tv заявил, что открывает украинский Голливуд. Онлайн-кинотеатр создаст в Украине Фонд развития украинского кино и телевидения, который займется финансированием новых проектов украинских режиссеров.

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