OLL.TV покажет зрителям трансляцию Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Увидеть это событие можно будет с 26 по 29 ноября, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, транслироваться Чемпионат будет на «Индиго TV» на Т2, спутнике, кабельном и через OTT-сервисы. Полная версию и все выступления сборной будут доступны на платформе OLL.TV.

Как сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов, трансляция Чемпионата стала возможной благодаря зрителям. Средства, вырученные от платных подписок, частично направляются на поддержку важных спортивных мероприятий.

«К примеру, когда зритель смотрит футбол на платных платформах, а не на пиратских, он помогает развитию украинского футбола, и фактически финансирует Украинскую Премьер-Лигу. OLL.TV планирует поддерживать и транслировать выдающиеся украинские спортивные и культурные события, и Чемпионат Европы по художественной гимнастике стал следующим таким проектом после трансляции УПЛ. Благодаря взаимодействию и совместному желанию Федерации по художественной гимнастике Украины, OLL.TV и EBU, трансляция этого важного для спортивного мира события стала возможной», — сказал Гречанинов.

Отмечается, что Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 26 по 29 ноября в киевском Дворце спорта. Почти полторы сотни гимнасток из 24 стран разыграют 8 комплектов наград. Последний раз киевский Дворец Спорта принимал континентальное первенство по художественной гимнастике в 2004 году.

Напомним, недавно OLL.TV приобрела права на трансляцию телеканалов группы CINE +. Пользователи платформы получили доступ к телеканалам Cine + HD, Cine + Hit, Cine + Legend, Cine + Kids и Cine + Mix.

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