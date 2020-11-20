Требования затронут крупнейших провайдеров — KPN, T—Mobile и Vodafone. Они являются частью программы действий, направленных на усиление стандартов по итогам оценки рисков 2019 года, созданных Китаем и прочими странами, использующими «киберстратегию атаки».

Правительство Нидерландов в среду своим решением ввело в действие целый ряд новых правил безопасности для провайдеров телекоммуникационных услуг. Среди них, в частности, правила, регламентирующие выбор поставщиков оборудования и программного обеспечения, а также требование предоставлять доступ к сетям исключительно людям, прошедшим проверку биографических данных.

В распоряжении правительства младший министр экономики Мона Кейзер также указала, что операторы связи должны будут хранить сетевые данные в течение как минимум трёх месяцев. Это необходимо для проведения анализа «сложных угроз и векторов атак».

Великобритания и Франция фактически запретили китайской компании Huawei участвовать в построении инфраструктуры сетей 5G на своей территории. Правительство Нидерландов заявило в прошлом году, что продавцам оборудования может быть отказано в выходе на рынок страны, если они имеют «тесные связи с иностранными правительствами, уличёнными в шпионаже».

Правительство не выделило отдельно компанию Huawei, несмотря на давление со стороны парламента.

В прошлом месяце в компании KPN заявили, что планируют использовать для построения основных элементов своей мобильной сети 5G оборудование шведской компании Ericsson.

В мае депутаты верхней палаты парламента Нидерландов поддержали законопроект, дающий правительству право блокировать «нежелательные» поглощения телекоммуникационных компаний.

Новые правила включает в себя норму, согласно которой каждый потенциальный покупатель более 30% акций любой нидерландской телекоммуникационной компании обязан вначале обратиться к правительству за разрешением.

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