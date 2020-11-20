KPN
Фото: CNN

Требования затронут крупнейших провайдеров — KPN, TMobile и Vodafone. Они являются частью программы действий, направленных на усиление стандартов по итогам оценки рисков 2019 года, созданных Китаем и прочими странами, использующими «киберстратегию атаки».

Правительство Нидерландов в среду своим решением ввело в действие целый ряд новых правил безопасности для провайдеров телекоммуникационных услуг. Среди них, в частности, правила, регламентирующие выбор поставщиков оборудования и программного обеспечения, а также требование предоставлять доступ к сетям исключительно людям, прошедшим проверку биографических данных.

В распоряжении правительства младший министр экономики Мона Кейзер также указала, что операторы связи должны будут хранить сетевые данные в течение как минимум трёх месяцев. Это необходимо для проведения анализа «сложных угроз и векторов атак».

Великобритания и Франция фактически запретили китайской компании Huawei участвовать в построении инфраструктуры сетей 5G на своей территории. Правительство Нидерландов заявило в прошлом году, что продавцам оборудования может быть отказано в выходе на рынок страны, если они имеют «тесные связи с иностранными правительствами, уличёнными в шпионаже».

Правительство не выделило отдельно компанию Huawei, несмотря на давление со стороны парламента.

В прошлом месяце в компании KPN заявили, что планируют использовать для построения основных элементов своей мобильной сети 5G оборудование шведской компании Ericsson.

В мае депутаты верхней палаты парламента Нидерландов поддержали законопроект, дающий правительству право блокировать «нежелательные» поглощения телекоммуникационных компаний.

Новые правила включает в себя норму, согласно которой каждый потенциальный покупатель более 30% акций любой нидерландской телекоммуникационной компании обязан вначале обратиться к правительству за разрешением.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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