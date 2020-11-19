В Киевской области Киберполиция пресекла деятельность местного жителя, предоставлявшего незаконный доступ к анимационному контенту без разрешения правообладателей. Ущерб от его деятельности превысил миллион гривен, сообщается на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, 36-летний житель Киевской области создал сайт, на котором пользователи могли получить доступ к просмотру мультфильмов украинского и зарубежного происхождения. Соответствующих разрешений от киностудий нарушитель не имел.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли технику, свидетельствующую о его причастности к пиратству. Открыто уголовное производство.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности фигуранта превысил миллион гривен. Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, на днях Киберполиция пресекла незаконную деятельность жителя Кировоградской области, предоставлявшего доступ к телеканалам без разрешения правообладателей. Ущерб от пиратской деятельности превысил 7 миллионов гривен.

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