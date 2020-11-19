OneWeb отправила партию спутников на космодром Восточный. Первый запуск с Восточного запланирован на конец декабря, передает ТАСС.

Согласно данным, спутники будут доставлены на космодром с помощью самолета Ан-124-100. Партия, которую запустят в декабре, состоит из 36 космических аппаратов.

«36 спутников OneWeb улетели на борту самолета из Флориды на космодром Восточный для запуска в космос в декабре. Поздравления всей команде», — говорится в публикации OneWeb в Twitter.

They are off! 36 OneWeb satellites have taken-off from Florida to Vostochny, for our launch in December. Congrats to the whole team — OneWeb, @OneWebSatellit1, & our whole supply chain who worked incredibly hard to deliver us to this milestone. We are growing again. #OneWebLaunch pic.twitter.com/EWQAqOju8r — OneWeb (@OneWeb) November 17, 2020

Еще в 2019 году гендиректор «Главкосмоса» (подразделение «Роскосмоса») Дмитрий Лоскутов говорил о том, что во втором квартале 2020 года Восточный будет задействован в реализации проекта OneWeb.

Однако, как известно, в конце марта текущего года OneWeb заявила о банкротстве. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

В июле правительство Великобритании сообщило о планах выкупить часть OneWeb. Британское правительство предложило 500 миллионов долларов за 20% компании.

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