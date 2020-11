OneWeb отправила партию спутников на космодром Восточный. Первый запуск с Восточного запланирован на конец декабря, передает ТАСС.

Согласно данным, спутники будут доставлены на космодром с помощью самолета Ан-124-100. Партия, которую запустят в декабре, состоит из 36 космических аппаратов.

They are off! 36 OneWeb satellites have taken-off from Florida to Vostochny, for our launch in December. Congrats to the whole team — OneWeb, @OneWebSatellit1, & our whole supply chain who worked incredibly hard to deliver us to this milestone. We are growing again. #OneWebLaunch pic.twitter.com/EWQAqOju8r

— OneWeb (@OneWeb) November 17, 2020