Еще до окончания сезона 2019/2020 комиссионер НБА Адам Сильвер говорил о том, что начало следующего сезона планируется 1 декабря. В нынешних условиях понятно, что этого не состоится – пару недель назад лига решила объявить ориентировочный старт сезона 18 января, в день Мартина Лютера Кинга. Но эти события сейчас идут вразрез с желаниями ESPN и других каналов, транслирующих матчи турнира. Поэтому не исключено, что регулярка начнется раньше.

Финал НБА 2019/2020 завершился 11 октября – по календарю обычно уже через неделю-полторы стартует новый сезон. Второй год подряд лига не намерена затягивать определение чемпиона до июля. Главной целью лиги во главе с Сильвером – выйти к стандартному календарю к сезону 2021/2022, а также дать своим игрокам возможность пройти подготовку к Олимпиаде.

Телевидение подливает масла в огонь. Согласно сообщениям инсайдера НБА Эдриана Воджнаровски, до окончания сезона в «пузыре» в Орландо телевизионщики были согласны на то, чтобы лига стартовала в середине января. Сейчас мнение изменилось – ESPN намерена показать рождественские игры турнира, которые собирают сумасшедшую аудиторию. Это заставила руководство НБА пересмотреть свои планы – сейчас в разговорах фигурирует дата 22 декабря.

Такое решение станет удобным для всех – будет довольно руководство ESPN, а НБА будет ближе к реализации плана по приближению к стандартному календарю. Всех, кроме самих игроков. Наверняка короткий перерыв скажется на физическом состоянии баскетболистов – пусть не сразу, но в определенный момент регулярки это не может не дать о себе знать. Сезон в любом случае будет крайне интересным, и остается только надеяться на то, что он стартует действительно до Рождества, а CoVID-19 больше не вмешается в игровой график.

Источник: Bookmaker Ratings

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