SpaceX обратилась к Федеральной комиссии по связи (FCC) США с целью получить разрешение на испытание спутникового интернета Starlink на борту нескольких частных самолетов. Об этом пишет Хайтек+.

Сообщается, что Илон Маск намерен в течение двух лет установить экспериментальные терминалы на борту пяти самолетов бизнес-классапроизводства компании Gulfstream. В заявке, направленной в FCC, говорится, что эти терминалы «электрически идентичны» обычным, пользовательским, но, вероятно, конструкция у них будет другая.

Отмечается, что интернет Starlink протестируют как на земле в аэропорте, так и в полете над Соединенными Штатами, включая территории и территориальные воды. Некоторое время назад компания подала схожую заявку на проведение тестов Starlink на принадлежащих SpaceX кораблях, которые используются для посадки многоразовых ракет.

Напомним, в конце октября SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink в северной части США и на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как компания получит разрешение от регуляторов.

В частности, в Европе появления интернета Starlink ожидают примерно в феврале-марте 2021 года. Предварительно SpaceX должна получить разрешения от отдельных европейских стран.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.