В российскую Госдуму внесли законопроект, предусматривающий санкции против зарубежных сервисов, «дискриминирующих россиян». Блокировки могут затронуть, в частности, Facebook, Twitter и YouTube, передает FaceNews.

Согласно законопроекту, блокировке могут быть подвергнуты все иностранные сайты, ограничивающие доступ к контенту российских СМИ. Таким ресурсам будет присвоен статус «информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

«С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в Кремле инициативу поддержали. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков акцентировал внимание на западных сервисах.

«Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют», — заявил Песков.

В то же время интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев раскритиковал законопроект, назвав его «сомнительным». По словам Мариничева, это будет не только трудновыполнимо технически, но и «не даст должного эффекта».

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