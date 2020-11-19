Внедрение 5G в Украине не повлечет за собой роста цен на мобильную связь. Такое мнение высказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

По словам Федорова, к появлению коммерческого 5G в нашей стране уже будет практически абсолютное покрытие четвертого поколения. Конкуренция между этими двумя технологиями будет равной, поэтому операторам невыгодно будет завышать цены на связь 5G.

«Учитывая то, что при развертывании 5G уже вся страна на 95% будет покрыта 4G, то будет высокая конкуренция между технологиями. Поэтому делать дороже, или делать все для того, чтобы подорожала эта технология, будет неправильным для операторов. Учитывая рыночную экономику, в которой мы активно развиваемся как страна, мне кажется, что все-таки увеличения цен не будет», — сказал Федоров.

Он также добавил, что скорость покрытия 5G в Украине зависит от спроса на эту технологию, мотивирующего операторов быстрее покупать лицензии. Федоров считает, что к работам по строительству сети пятого поколения телекомщики приступят через 1,5 года.

Напомним, в недавнем времени Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению технологии пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий 5G в Украине планируют провести во второй половине 2021 года.

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