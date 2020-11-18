Владимир Усов покинет должность председателя Государственного космического агентства. Соответствующее распоряжение выдал Кабмин.

В распоряжении говорится о том, что Усов был уволен согласно части первой статьи 87 Закона Украины “О государственной службе». Согласно статьи, уволить госслужащего категории А может субъект назначения по собственной инициативе по представлению премьер-министра или профильного министра в течение четырех месяцев с момента его назначения.

«Уволить Усова Владимира Владимировича от должности председателя Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины «О государственной службе», — сообщает Правительственный портал.

Как отмечает новостной сайт Бабель, вероятно, представление на увольнение Усова подал вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. 16 ноября как раз истекали его 4 месяца на посту вице-премьера. Исполняющим обязанности председателя Госкосмоса первого заместителя Усова Михаила Лева.

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