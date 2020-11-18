Холдинг «Российские космические системы» (РКС) работает над созданием системы управления группировками спутников. Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) даст возможность управлять сразу тысячами космических аппаратов, передает 3Dnews.

Сообщается, что сейчас в России обслуживание каждого спутника выполняют отдельно: проверяют работоспособность, исправляют отклонения и предусматривают угрозы для каждого аппарата. Чтоб проконтролировать группировку из 150 таких аппаратов, наземному автоматизированному комплексу необходимо ежесуточно проводить до двух тысяч сеансов управления.

РКС предлагает качественно новый метод. Система холдинга предполагает иерархическую структуру: на верхнем уровне вводятся необходимы задачи, которые будет решать ИИ, самостоятельно определяя спутники и команды управления для выполнения задач. ИИ сам сможет оценивать орбитальную позицию каждого аппарата, его техническое состояние, наличие энергоресурса и т.д.

«Особенностью новой технологии станет переход от применяемого сегодня точечного управления отдельными космическими аппаратами к управлению системным эффектом всей орбитальной группировки. В своей разработке специалисты РКС предлагают использовать методы согласованной самоорганизации — или гомеостаза, который позволит эффективно управлять орбитальной структурой, её численностью, ресурсами системы, сетью передачи данных и орбитальной вычислительной сетью», — сообщили в РКС.

Напомним, в прошлом году российские ученые представили проект «заправочной станции» для спутников. Ученые Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского предложили создать группу спутников для подзарядки других аппаратов на орбите путем преобразования энергии солнца и сбора отражаемого от поверхности планет света.

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