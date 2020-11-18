UFC Fight Pass: как смотреть бои ММА по подписке в Украине

Смешанные единоборства стремительно развиваются как во всем мире, так и в Украине. По оценкам экспертов портала metaratings.by, этот молодой вид спорта уже входит в десятку самых популярных, а тон задает лучшая лига – UFC. Ее шаги в продвижении единоборств в целом и ММА в частности, ее маркетинговые решения современны и своевременны.

Расскажем про UFC FIGHT PASS в Украине. Это сервис цифрового стриминга, который дает фанатам доступ к тысячам часов контента и онлайн-трансляциям со всего мира. FIGHT PASS доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году и содержит закулисный, эксклюзивный и оригинальный контент, который больше нигде не найти.

Чтобы подключиться к UFC FIGHT PASS, необходимо зайти на официальный сайт промоушена в соответствующий раздел, выбрать тарифный план (9,99 $ за месяц или 95,99 $ за год) и оплатить. При этом компания предлагает неделю бесплатного просмотра. Деньги с вашего счета спишутся только через семь дней, а за это время вы сможете внимательно ознакомиться с сервисом и принять окончательное решение – продолжить им пользоваться или отказаться.

Помимо UFC FIGHT PASS легально смотреть UFC в Украине можно только на канале Setanta Sports Ukraine. Тоже хороший способ, но здесь отсутствует главное – возможно выбора времени просмотра и соревнования, то есть смотреть приходится только то, что и когда показывают. Канал Setanta Sports Ukraine есть в линейке нескольких украинских провайдеров кабельного телевидения.

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Лучшие украинские бойцы ММА – Ярослав Амосов, Сергей Спивак, Марина Мороз, Александр Доскальчук, Сергей Гузев, Тарас Пихнюк, Андрей Лежнев, Дмитрий Микуца, Павел Кущ, Светлана Гоцык, Денис Бондарь, Омар Соломанов, Вадим Шабаташ, Дмитрий Баток.

UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный Бойцовский Чемпионат) – лига ММА из США с головным офисом в Лас-Вегасе. В настоящий момент самая популярная лига смешанных единоборств в мире, где выступают лучшие бойцы. Основана в 1993 году, как одноразовый турнир, но неожиданный успех соревнования сподвиг организаторов сделать его регулярным.

UFC стала той лигой, которую мы сейчас знаем в 2001 году, после того как ее приобрели американские бизнесмены братья Фертитта, а управляющим был назначен Дана Уайт. В настоящее время в UFC выступает абсолютное большинство бойцов, которые занимают верхние строчки в мировых рейтингах ММА.

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