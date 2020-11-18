Кабмин утвердил план по высвобождению частот для внедрения высокоскоростного мобильного интернета. Согласно плану, «ненужные» частоты будут переданы операторам для расширения сети 4G в сельских регионах, передает РБК-Украина.

Речь идет о частотах диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц, которые ранее были задействованы под аналоговое телевидение. Поскольку Украина от «аналога» отказалась, данный частотный ресурс будет использован для развертывания сетей LTE, в частности, для обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом сельских регионов и автомобильных дорог.

«Правительство утвердило план мероприятий по высвобождению отдельных диапазонов полос радиочастот от телевидения, чтобы внедрять на этих частотах высокоскоростной мобильный интернет. Также для реализации этой цели мы одобрили план использования радиочастотного ресурса Украины до 2025 года, дополнив его новыми базовыми стандартами», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в начале октября на презентации новых сервисов и цифровых услуг Diia Summit вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал полное покрытие Украины сетью 4G максимум через 2 года. По его словам, уже со следующего года Минцифры планирует подключить к интернету все международные трассы.

В недавнем времени Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению технологии пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий 5G в Украине планируют провести во второй половине 2021 года.

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