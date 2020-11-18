Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение об упрощении процедуры переноса номера. Теперь сменить сотового оператора будет намного легче всего за один день, передает UBR.

Как известно, о начале работы над упрощением некоторых аспектов переноса номера НКРСИ заявила еще в феврале. По большей части такое решение было принято в связи с многочисленными отказами на заявки абонентов. По словам ведущего советника по регуляторным вопросам и цифровым технологиям Киевстара Александра Лозы, преимущественное большинство отказов со стороны оператора-«донора» происходят из-за несовпадения данных при регистрации номера и при переносе.

По данным НКРСИ, неудовлетворенный спрос на услугу Mobile Number Portability (MNP) достигает 62%. По состоянию на 10 ноября поступило 151,85 тыс. заявок на смену оператора, однако из них было выполнено только 94,5 тыс. То есть «40% обращений не завершаются получением услуги» MNP.

В связи с этим регулятор облегчит процедуру подачи заявки и идентификации абонента, а также сократит время переноса номера с трех дней до одного. Самое главное, что теперь пользователям для переноса номера будет достаточно просто обратиться к оператору-«реципиенту», в сеть которого они планируют перенести номер.

Как и ранее, некоторые мобильные операторы выступают против изменений. В частности, Киевстар и Vodafone призывают сохранить двухшаговую модель переноса номера из-за рисков мобильного мошенничества. lifecell упрощение процедуры поддерживает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.