Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies установили новый рекорд скорости передачи данных в сети 5G. В ходе эксперимента удалось достичь скорости до 8 Гбит/с, передает 3Dnews.

Сообщается, что эксперимент был проведен в городе Хельсинки на двух устройствах в сети оператора Elisa. Компаниям удалось показать пиковую скорость передачи данных на уровне 4 Гбит/с для каждого устройства.

«В ходе эксперимента использовались аппаратные решения Nokia AirScale и тестовые клиентские терминалы в форм-факторе смартфона, оборудованные модемом Qualcomm Snapdragon X55 5G и антенными модулями Qualcomm QTM525. Для передачи данных был задействован миллиметровый диапазон», — пишет ресурс.

Напомним, в начале месяца компаниям Verizon, Ericsson и Qualcomm удалось достичь скорости передачи данных в сети 5G на уровне 5.06 Гбит/сек. До этого рекордной была скорость на уровне в 4.3 Гбит/сек, установленная компанией Samsung Electronics.

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