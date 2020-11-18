Arianespace запустила ракету Vega с двумя спутниками для наблюдения Земли — SEOSat-Ingenio и TARANIS. Во время полета ракета отклонилась от курса и упала, потеряв полезный груз, передает ITC.

Согласно данным, ракета была запущена вчера, 17 ноября, с космодрома Куру во Французской Гвиане. Пуск прошел нормально, но на восьмой минуте ракета стала отклоняться от курса. Связь с ней установить не удалось, и Vega сошла с орбиты, уничтожив груз на борту.

По данным Arianespace, причиной неудачи стала проблема с системой, активирующей двигатель верхней ступени. Однако комиссия еще устанавливает окончательные причины сбоя.

Отмечается, что это не первый существенный провал миссии, связанный с запуском ракеты этого типа. В прошлом году ракета потеряла спутник вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной стал структурный отказ, в результате которого ракета развалилась в полете.

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