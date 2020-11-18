С сегодняшнего дня французские мобильные операторы могут приступать к запуску коммерческого 5G. Учитывая время для решения некоторых административных вопросов, сеть пятого поколения в крупнейших городах Франции будет доступна уже к концу месяца, передает Укринформ.

По результатам октябрьского аукциона французский регулятор Arcep официально разрешил операторам предоставлять услуги связи 5G с 18 ноября. Лицензии на использование частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для запуска сети пятого поколения получили SFR, Bouygues Telecom, Free М и Orange.

Однако предварительно операторам предстоит решить ряд административных и технических вопросов. После этого к концу ноября можно ожидать появления сети 5G в крупнейших городах Франции: Париже, Марселе, Лили, Нанте, Монпелье, Лионе, Тулузе, Бордо и Руене.

Напомним, аукцион по продаже 5G-частот, проведенный в начале октября, принес Франции 2,8 млрд евро. 11 блоков с частотой 10 МГц были распределены между операторами Orange, Altice Europe’s SFR, Bouygues Telecom и Iliad. Компания Orange выкупила четыре блока, SFR — три, операторы Bouygues Telecom и Ilia выкупили по два блока.

В сентябре мэры почти 70 городов потребовали моратория на 5G до лета 2021 года. Представители местной власти просят запретить использование технологии, пока не будут проведены «демократические дебаты» по поводу целесообразности ее внедрения.

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