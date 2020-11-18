Сейлз-хаус Evident Media объявляет старт продаж ТВ-рекламы на 2021 год и запускает пакет размещения рекламы «ТвоЄ ТБ». Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, пакет «ТвоЄ ТБ» объединил каналы с высокими показателями телесмотрения и рейтингами доверия. В течение года рекламодателям гарантируют качественное размещение рекламы в эфире.

Отмечается, что ядро целевой аудитории каналов из пакета «ТвоЄ ТБ» составляют женщины. Именно женская половина зрителей, по наблюдениям, больше доверяет рекламе и чаще принимает решения о покупке товаров повседневного спроса. В то же время пакет позволяет качественно продвигать и мужские бренды, размещая соответствующую рекламу на каналах вроде НЛО TV, К1, НТН или МЕГА.

Кроме того, Evident Media обещает клиентам ряд бонусов:

гарантированная скидка за смещение бюджетов на начало года;

добавление в систему двух классов — Custom Basic и Bonus;

фьючерсная скидка для клиентов с небольшими телевизионными бюджетами;

специальная мотивация за re-launch продуктов и брендов;

отмена наценки за кобрендинг.

«Ценовые условия мы будем формировать для клиентов, исходя из сдержанного прогноза динамики ТВ-рынка. При этом хочу подчеркнуть, что мы готовы находить индивидуальные решения в партнерстве с рекламодателями, чтобы каждый кейс сотрудничества с сейлз-хаусом Evident Media основывался на релевантном ценностном предложении для клиента», — сообщил директор Evident Media Антон Зинченко.

Напомним, в мае текущего года истек срок договоренности между сейлз-хаусами Ocean Media, Evident Media и Space Media. «Альянс» существовал с 2012 года и концентрировал в себе 70% рынка телерекламы. В нем StarLightMedia, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина» работали против сейлера 1+1media — «Глобал медиа групп».

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