Сейлз-хаус Evident Media объявляет старт продаж ТВ-рекламы на 2021 год и запускает пакет размещения рекламы «ТвоЄ ТБ». Об этом сообщает пресс-служба.
Согласно данным, пакет «ТвоЄ ТБ» объединил каналы с высокими показателями телесмотрения и рейтингами доверия. В течение года рекламодателям гарантируют качественное размещение рекламы в эфире.
Отмечается, что ядро целевой аудитории каналов из пакета «ТвоЄ ТБ» составляют женщины. Именно женская половина зрителей, по наблюдениям, больше доверяет рекламе и чаще принимает решения о покупке товаров повседневного спроса. В то же время пакет позволяет качественно продвигать и мужские бренды, размещая соответствующую рекламу на каналах вроде НЛО TV, К1, НТН или МЕГА.
Кроме того, Evident Media обещает клиентам ряд бонусов:
- гарантированная скидка за смещение бюджетов на начало года;
- добавление в систему двух классов — Custom Basic и Bonus;
- фьючерсная скидка для клиентов с небольшими телевизионными бюджетами;
- специальная мотивация за re-launch продуктов и брендов;
- отмена наценки за кобрендинг.
«Ценовые условия мы будем формировать для клиентов, исходя из сдержанного прогноза динамики ТВ-рынка. При этом хочу подчеркнуть, что мы готовы находить индивидуальные решения в партнерстве с рекламодателями, чтобы каждый кейс сотрудничества с сейлз-хаусом Evident Media основывался на релевантном ценностном предложении для клиента», — сообщил директор Evident Media Антон Зинченко.
Напомним, в мае текущего года истек срок договоренности между сейлз-хаусами Ocean Media, Evident Media и Space Media. «Альянс» существовал с 2012 года и концентрировал в себе 70% рынка телерекламы. В нем StarLightMedia, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина» работали против сейлера 1+1media — «Глобал медиа групп».