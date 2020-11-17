Более 11 тысяч патентов: Сколько Samsung потратила на разработки в этом году

Samsung Electronics опубликовала новый квартальный отчет, в котором сообщает о рекордных денежных вложениях в исследования и разработки. За три квартала текущего года компания потратила более 14 миллиардов долларов, передает 3Dnews.

Сообщается, что на разработки с января по сентябрь 2020 года у Samsung Electronics ушло $14,4 млрд, что на $542 млн больше суммы, потраченной за аналогичный период прошлого года. Результатом стали 4974 патентные заявки в Южной Корее и 6321 патентная заявка в США, поданные в течение этих девяти месяцев. Всего Samsung Electronics владеет 194 643 патентантами по всему миру.

Также компания увеличила финансовые вложения в расширение производства, потратив на это за три квартала на 52% больше средств, чем в прошлом году. За девять месяцев Samsung Electronics вложила в наращивание производственных мощностей $23 млрд и планирует до конца года увеличить эту сумму до $31,8 млрд. В основном, деньги пойдут на модернизацию оборудования для производства микросхем памяти и увеличение объемов выпуска чипов и дисплеев.

Отмечается, что после введения санкций против Huawei Samsung Electronics потеряла крупного клиента в лице китайского техногиганта. Тем не менее, технологиями Samsung пользуются три именитые американские компани — Apple, Best Buy и Verizon — а также Deutsche Telekom и Hong Kong Techtronic Industries. А трудное положение Huawei даже сыграло южнокорейскому производителю на руку — Samsung увеличила свою долю на рынке смартфонов с 16,4% до 17,2%.

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